Грязь, шум, выхлопы: Николаев превратился в стоянку для фур

Грузовики с зерном заблокировали Николаев. Они стоят на всех въездах в город вдоль дорог и просто на улицах – несмотря на запрещающие знаки. Ежедневно в Николаев приезжают тысячи фур. В жару – выше 28 градусов, патрульные не пускают машины, весом более 24 тонн, так как нагретый асфальт под ними проседает как пластилин.

Водители вынуждены ставить машины вдоль трассы, ведь специальных отстойников здесь нет, разве что поле под Николаевом.

Большинство портов, терминалов и элеваторов расположены в центре Николаева. Опытные водители заезжают в город ночью или утром, пока не действует запрет. А потом выстаивают в очереди под палящим солнцем на улицах рядом с предприятиями. Ждать разгрузки приходится по несколько часов и даже дней, без всяких условий, сетуют водители.

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Вонь выхлопов, антисанитария и шум – такая ситуация на припортовых улицах каждый день. Это настоящий ад для жителей ближайших домов.

Для проезда грузовиков в терминалах город разработало схемы движения. Но фуры разбили эти дороги и теперь ездят проспектами, где им двигаться запрещено. Патрульные штрафуют нарушителей, но водителей это не останавливает.

Чиновники третий год просят владельцев терминалов проложить объездную дорогу и площадки для стоянки в жару. Город за свой счет готово разработать проекты, но на строительство денег в бюджете нет. Бизнесмены-зернотрейдеры на словах якобы и согласны финансировать, но до работы дело не доходит.

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