Грязное белье, плесень и тараканы: что будет менять Deutsche Bahn в Укрзализныце

Реформировать Укрзализныцю помогут немцы – в правительстве подписывают меморандум Укрзализныци и Deutsche Bahn.

Железнодорожники не раз подчеркивали, что государство это направление должным образом не финансирует. Поэтому и курсируют поезда-ветераны, средний возраст вагонов за 30 лет, большинство требует капитального ремонта или полной замены. Ведь кондиционеры в поездах до сих пор редкость, как и биотуалеты.

Как Укрзализныця будет искать пути для улучшения – смотрите в сюжете Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какие новации готовит Укрзализныця.

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