Бригада королевской пехоты обустраивает позиции вблизи врага

Окопы глубиной в человеческий рост и запах свежей древесины. Речь о новых позициях бригады так называемой королевской пехоты под Донецком. Еще до объявления перемирия бойцы этого подразделения продвинулись по серой зоне вплотную к противнику.

В этой бригаде дружный коллектив. Сейчас военные обустраивают наблюдательные пункты и огневые позиции.

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Фронтовые будни время от времени разбавляют своими визитами художники. Накануне, в память о приезде в промышленную зону Марьинки, художники из Харькова оставили бойцам муралы на стенах. Краска еще даже не успела высохнуть. Работа затянулась до темноты, поэтому завершать творение художник под псевдонимом Гамлет вынужден был под свист пуль.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Ровенскую область вернулись разведчики после полугода на передовой.

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