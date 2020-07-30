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Британец запустил флешмоб Крым — это Украина: как поддержать

Сегодня весь мир напомнит России, что Крым — это Украина. Такой флешмоб в соцсетях запустил британец Алекс Кинг.

Наш МИД призывает присоединиться к этой акции, использовав #Крым-это Украина, чтобы напомнить о 6-летней оккупации украинского полуострова.

Читайте: РФ посоветовала Украине “привыкнуть” к аннексии Крыма и вернула ноту протеста

Аннексия Крыма

Россия оккупировала Крым 2014 года, заслав свои войска и проведя незаконный референдум.

Аннексию Крыма, как и псевдореферендум, не признает большинство стран мира. А также международные институты, такие как Генассамблея ООН, ПАСЕ и ОБСЕ.

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