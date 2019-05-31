Британские исследователи разработали заменитель алкоголя

Британские исследователи разработали заменитель алкоголя. Вещество вызывает похожие ощущения, как после бокала вина.

Изобретение планируют вывести на рынок, как пищевую добавку. Ее можно будет и самостоятельно добавлять в напитки. Вещество действует вполне безопасно и вызывает ощущение покоя и расслабления. При этом никакого вреда здоровью.

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Британские разработчики уже получили финансирование для своего изобретения и за три года обещают готовый продукт. А пока – изобретение тестируют.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как из воздуха сделать топливо и алкоголь.

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