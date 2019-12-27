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Факты / Видео / Украина

Строительная афера в Харькове: 600 семей остались без обещанного жилья

В Харькове пайщики квартир на улице Мирной хотели справить новоселье еще в 2016 году, каждый заплатил застройщику полную стоимость жилья – в общей сложности более 12 млн долларов, въехать в дом должны были больше трех лет назад.

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Про аферу, говорят, ничего не говорило, застройщик позиционировал себя как крупную компанию, которая работает по всей Украине, у него были разрешительные документы на работы, более того, даже сведены несколько секций жилого комплекса.

Однако прошло более трех лет, на стройплощадке не работает техника, а люди в свои дома так и не въехали. Больше – в сюжете Татьяны Доцяк.

Факты ICTV ранее писали о строительной афере в Борисполе.

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