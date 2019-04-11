Строительная афера в Борисполе: как к этому причастно государство и что делать людям

Опять строительный скандал. На этот раз в Борисполе под Киевом. Там люди 10 лет ждут заветные квартиры. Их многоэтажку должны были сдать еще в 2009 году. Дом готов на 90% – но заехать в свое жилье люди не могут. Говорят – о том, что все это может обернуться аферой и не подозревали – потому что брали квартиры по государственной программе. И все эти годы ответственно выплачивали кредиты. Когда же получат ключи от своих домов до сих пор неизвестно.

Чтобы поселиться в новостройке в Борисполе, люди смело брали кредиты по курсу 5-8 грн за доллар, а отдавали долг уже за 24.

Дом готов почти на 90%, но заехать не могут – потому что кончились деньги. Во всех бедах инвесторы обвиняют застройщика и столичное коммунальное предприятие ЖитлоИнвестБУД. Именно КП продавало часть квартир и должно контролировать строительство и использование средств.

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В коммунальном предприятии объяснить ситуацию Фактам отказались. В письме всю вину возложили на застройщика. Так же там избегают и встречи с покупателями квартир.

В доме продана только половина квартир и через его историю новые инвесторы идти не спешат. Так же не спешит вмешиваться в ситуацию и КГГА. Вот и получается, что даже государство, помогая людям покупать жилье – не может, или не хочет влиять на этот процесс.

И пока две компании выясняют между собой отношения, в новостройках селятся не люди, а голуби.

К слову, купили квартиры, а они под залогом! Аферы с жильем в Украине.

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