Строительный мусор от разрушенных многоэтажек используют для восстановления дорог — Стрелец

Строительный мусор, который возник в результате разрушения российскими солдатами жилых многоэтажек в городах Украины, планируют переработать и в дальнейшем использовать.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец отметил, что проблема строительного мусора приобретает большой масштаб, поэтому нужно принимать решение об уменьшении отходов.

— Проблема строительного мусора или отходов разрушения приобретает больший масштаб. Эти отходы остаются на территориях городов. Органы местного самоуправления должны что-то сделать, но они ждут от правительства указаний, что и как делать. Если говорить концептуально, то фактически мы должны нормировать территории для временного размещения этих отходов в городах, – рассказал министр защиты окружающей среды.

Если речь идет о мирном времени, то фактически строительный мусор засорял бы украинские города. Однако сейчас это нужно временно разрешить для дальнейшей переработки сырья, считает он.

– Это может быть очень хороший элемент в дальнейшем для производства строительных материалов, восстановления дорог или других технологий, – убежден глава Министерства защиты окружающей среды.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен отстроить государство, в частности, построить новое жилье по европейским стандартам для защиты окружающей среды и сохранения энергии. Стрелец отметил, что именно поэтому государством осуществляются международные правовые нормы.

— Дальнейшее восстановление не должно происходить по старым технологиям, которые многие десятилетия были “раковыми опухолями” украинской экономики и окружающей среды. Я верю, что мы успеем имплементировать самые лучшие доступные технологии. Благодаря этому будет строиться новая современная и безопасная Украина, – подчеркнул министр.

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