Строительство пулеметных гнезд не удалось: бойцы ООС уничтожили новые позиции врага

За минувшие сутки враг гатил 20 раз. Один армеец погиб и двое ранены.

Но нашим удалось ликвидировать двух террористов и четырех отправить в больницу. Горячее всего на Приазовье и Донецком направлении.

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В частности, на Авдеевской промзоне стрельба с самого утра. Наши бойцы говорят – так враг отвлекает внимание, потому что строит пулеметные гнезда.

Противник, чувствуя безнаказанность, наглеет. Стрелковая атака на украинские позиции надвигается волнами. Но впоследствии нашим армейцам все же удается разбить новые позиции боевиков.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Ярош выводит добровольцев с передовой на Донбассе.

Опубликовано Ноябрь, 02 в 19:27



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