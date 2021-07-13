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Тетяна Забожко |

Строительство мемориального комплекса Бабий Яр будет стоить более $100 млн

Стоимость работ мемориального комплекса Бабий Яр, который сейчас возводят за средства многих меценатов, оценивают более чем в $100 млн.

В композициях архитекторы стремятся отразить боль утраты, а масштабность страшной трагедии хотят показать благодаря уникальному планированию.

В новом комплексе будет четкое разграничение политики и истории.

В музее посетители смогут увидеть и услышать лишь подтвержденные факты того, что происходило во времена Холокоста. Каждый экспонат будет содержать историю места, где погибли десятки тысяч невинных людей.

– Бабий Яр имеет особое значение в истории Холокоста, потому что евреев там убивали дважды – нацисты во время войны, а затем советские полицаи, – говорит президент Польши 1995-2005 годов Александр Квасневский. – Мы не знали про эту трагедию очень долго, поэтому важно правдиво подать эти факты, особенно для нового поколения, которое так далеко от опыта своих дедов, прадедов и прабабушек.

Строительство мемориального комплекса в Бабьем Яру продлится минимум до 2026 года.

К 80-й годовщине трагедии откроют первую очередь комплекса, в которую войдут имеющиеся проекты:

  • символическая синагога Место для размышлений;
  • аудиоинсталляция Дорогой скорби;
  • аудиовизуальная инсталляция Зеркальное поле;
  • инсталляция, посвященная памяти жертв Куреневской трагедии;
  • серия инсталляций Взгляд в прошлое;
  • аудиоспектакль о первом дне массовых расстрелов и т.д.

Кроме этих проектов, также покажут два новых, Хрустальную стену плача и Курган памяти, которые представили 13 июля во время форума Украина 30. Гуманитарная политика.

Фото: Depositphotos

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