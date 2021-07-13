Строительство мемориального комплекса Бабий Яр будет стоить более $100 млн
Стоимость работ мемориального комплекса Бабий Яр, который сейчас возводят за средства многих меценатов, оценивают более чем в $100 млн.
В композициях архитекторы стремятся отразить боль утраты, а масштабность страшной трагедии хотят показать благодаря уникальному планированию.
В новом комплексе будет четкое разграничение политики и истории.
В музее посетители смогут увидеть и услышать лишь подтвержденные факты того, что происходило во времена Холокоста. Каждый экспонат будет содержать историю места, где погибли десятки тысяч невинных людей.
– Бабий Яр имеет особое значение в истории Холокоста, потому что евреев там убивали дважды – нацисты во время войны, а затем советские полицаи, – говорит президент Польши 1995-2005 годов Александр Квасневский. – Мы не знали про эту трагедию очень долго, поэтому важно правдиво подать эти факты, особенно для нового поколения, которое так далеко от опыта своих дедов, прадедов и прабабушек.
Строительство мемориального комплекса в Бабьем Яру продлится минимум до 2026 года.
К 80-й годовщине трагедии откроют первую очередь комплекса, в которую войдут имеющиеся проекты:
- символическая синагога Место для размышлений;
- аудиоинсталляция Дорогой скорби;
- аудиовизуальная инсталляция Зеркальное поле;
- инсталляция, посвященная памяти жертв Куреневской трагедии;
- серия инсталляций Взгляд в прошлое;
- аудиоспектакль о первом дне массовых расстрелов и т.д.
Кроме этих проектов, также покажут два новых, Хрустальную стену плача и Курган памяти, которые представили 13 июля во время форума Украина 30. Гуманитарная политика.
Фото: Depositphotos