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Мария Малевская, журналист Вікна. Новини

Строим Украину вместе: как обычные люди присоединились к восстановлению Харькова

В Харькове добровольцы помогают семьям, чье жилье пострадало в результате обстрелов. Совсем незнакомые ранее люди разных профессий, возраста, не специалисты в строительном деле берутся за инструмент и чинят откосы, двери, стены, балконы. Говорят, что это лучший способ не впадать в уныние и бессилие.

Помогают восстанавливать дома волонтеры организации БУР – Будуймо Україну разом (Строим Украину вместе). Они начали работать еще до вторжения, а ныне имеют ячейки во многих регионах. Добровольцев ищут через соцсети.

Волонтеры работают вместе со специалистами. Под наблюдением профессиональных мастеров все они делают доброе дело.

После Северной Салтовки волонтеры БУРа будут работать в центре Харькова – будут делать капитальный ремонт одно из поврежденных обстрелами крыш.

Война в Украине, Харьков
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