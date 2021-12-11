Будут готовы в случае нападения России: учения резервистов на Харьковщине

Из-за новых угроз наступления со стороны России, на приграничных территориях все чаще проводят учения резервистов. Подобные были накануне Харьковской области.

Тренировки проходили на территории учебного центра военного института танковых войск в поселке Подворки. Всего на собрание съехались более 200 представителей отдельной бригады терробороны и еще несколько сотен добровольцев.

Мужчин и женщин от 18 до 60 лет учили обороняться, нападать, оказывать первую медицинскую помощь раненым и взаимодействовать с пограничниками, полицией и нацгвардией.

Организаторы отмечают, что проведение таких учений в Харьковской области полезны и важны.

– Харьков приграничный город, и если российские войска будут наступать, то мы будем их встречать первые, – говорит участник боевых действий Константин Немичев.

В настоящее время в составе бригады терробороны в Харьковской области шесть батальонов. Но постоянных военнослужащих всего несколько. С января, по новому закону, количество терроборонцев, призываемых на службу, увеличится в разы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.