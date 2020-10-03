Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Дома без света и пропавшие без вести люди. Последствия шторма Алекс в Европе

Мощный шторм Алекс обрушился на Европу. Погибли два человека во Франции и один в Италии, десятки пропали без вести. Ливни вызвали подтопления в южных регионах Франции, пострадали курорты Ниццы.

Похожая ситуация на севере Италии. Без света тысячи домов, потоки воды размыли дороги. Произошли оползни. Венеция впервые активировала систему защиты против наводнений. Городская власть спрогнозировала, что приток достигнет 130 сантиметров.

Читайте: Во Франции из-за непогоды смыло автомобильный мост

И хотя это ниже разрушительных наводнений прошлой осенью, подняли барьеры, которые отгородили венецианскую лагуну. В конце концов все удалось и известная площадь Венеции Сан-Марко осталась сухой.

Ураган під Херсоном

В Херсонской области 27 сентября прошел ураган, вследствие которого пострадал человек. Сильный ветер повалил около 47 деревьев и повредил 38 домов в в пгт Большая Александровка.

Также поступило 40 звонков касательно перебивки газовых труб, из-за чего 710 жителям отключили подачу газа.

Теги: , , ,

По теме

Во Франции из-за непогоды смыло автомобильный мост
Во Франции из-за непогоды смыло автомобильный мост
В Италии 11-летний мальчик покончил с собой из-за онлайн-игры
В Италии 11-летний мальчик покончил с собой из-за онлайн-игры
Во время обстрелов в Нагорном Карабахе ранили двух журналистов из Франции
Во время обстрелов в Нагорном Карабахе ранили двух журналистов из Франции
Тихановская не против участия РФ в переговорах по урегулированию ситуации в Беларуси
Тихановская не против участия РФ в переговорах по урегулированию ситуации в Беларуси
Они были слишком счастливы: в Италии мужчина признался в убийстве арбитра и девушки
Они были слишком счастливы: в Италии мужчина признался в убийстве арбитра и девушки
Во Франции запретили открытие дельфинариев и разведение норок
Во Франции запретили открытие дельфинариев и разведение норок
Дело Маркива: в Италии рассмотрят апелляцию защиты
Дело Маркива: в Италии рассмотрят апелляцию защиты
Макрон в Литве объяснил, почему Европа должна сотрудничать с РФ
Макрон в Литве объяснил, почему Европа должна сотрудничать с РФ

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх