Дома без света и пропавшие без вести люди. Последствия шторма Алекс в Европе

Мощный шторм Алекс обрушился на Европу. Погибли два человека во Франции и один в Италии, десятки пропали без вести. Ливни вызвали подтопления в южных регионах Франции, пострадали курорты Ниццы.

Похожая ситуация на севере Италии. Без света тысячи домов, потоки воды размыли дороги. Произошли оползни. Венеция впервые активировала систему защиты против наводнений. Городская власть спрогнозировала, что приток достигнет 130 сантиметров.

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И хотя это ниже разрушительных наводнений прошлой осенью, подняли барьеры, которые отгородили венецианскую лагуну. В конце концов все удалось и известная площадь Венеции Сан-Марко осталась сухой.

Ураган під Херсоном

В Херсонской области 27 сентября прошел ураган, вследствие которого пострадал человек. Сильный ветер повалил около 47 деревьев и повредил 38 домов в в пгт Большая Александровка.

Также поступило 40 звонков касательно перебивки газовых труб, из-за чего 710 жителям отключили подачу газа.