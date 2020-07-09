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Факты / Видео / Мир / Россия

Дома поплыли по течению. Разрушительное наводнение в Подмосковье попало на видео

В Подмосковье из-за разрушительного наводнения прорвало дамбу. Очевидцы размещают в соцсетях впечатляющее видео.

Илюхин дом поехал!, — такими словами комментирует житель города Руза, где случилась беда, снимая на камеру момент разрушения дома соседа.

Вода затопила и повредила 30 домов и залила много приусадебных участков. Российское министерство чрезвычайных ситуаций отчиталось, что люди не пострадали.

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Более полусотни местных жителей вывезли из опасной зоны. В городе отключили газоснабжение и электричество.

Воду перекачивают, дамбу ремонтируют. Обещают, что вода больше не прибывает. Причиной бедствия называют сильные ливни.

В июне 2020 года Сибирь охватила вторая волна лесных пожаров. По состоянию на начало июля, огонь охватил уже более 3 млн гектаров.

Уже сейчас пожары 2020 года побили рекорд по выбросу углекислого газа в атмосферу пожаров в 2019 году.

В Красноярском крае и Иркутской области уже ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах.

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