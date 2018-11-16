Дома затопили еще летом. Получат ли люди в Чернигове компенсации

Не получат компенсаций от государства за поврежденные дома жители Чернигова, которые еще летом пострадали из-за аномального слива. Тогда 80 человеческих домов на полтора-два метра залило водой. В результате – несколько десятков домов требуют капитального ремонта.

Черниговский городской совет обратилась за помощью к правительству, попросили 58 млн на аварийно-восстановительные работы. Однако Киев дал только 16 млн. И это средства не на ремонт частных домов.

Часть пострадавших на ремонт домов деньги одолжила. Как теперь отдавать – не знают.

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Пострадавшие от стихийного бедствия черниговцы рассчитывали на компенсацию убытков от государства. Городской совет еще летом подала все необходимые документы. Просили более 50 млн грн.

По заключению Минрегионстроя частные дома не могут быть профинансированы из резервного фонда. В ведомстве просят дополнительное обоснование смет по домам. В городском бюджете на такие значительные компенсации – более 30 млн грн – денег нет. Что делать людям – советов не дают. Так же, как и гарантий, что ситуация с затоплением не повторится.

К слову, компенсация убытков за Крым – Кремль ответил на решение Гааги.

Опубликовано Ноябрь, 16 в 22:18



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