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Дом на 95 м² по цене квартиры. На Львовщине военные открыли строительное дело

На Львовщине бойцы российско-украинской войны начали собственное дело и начали строить коттеджи. Сначала планировали возводить жилье для себя. Однако дома понравились и другим, а потому начали принимать заказы.

Купили оборудование, арендовали цех и начали строить деревянные коттеджи. Жилье на 95 м² сводят около двух месяцев. Все из натуральных материалов. На первом этаже кухня-студия и санузел. На втором – две комнаты. Часто в домах оставляют частичку украинской символики.

Ветеран Виктор Мисюра подчеркивает, что от государства фактически не было никакой реабилитации, а ее требовали много военных. Поэтому трудотерапия им пригодилась.

Все вырученные деньги по строительству ветераны направят на возведение жилья уже для собратьев. К работе приглашают участвовать и других военных. А еще надеются, что и государство поддержит реализацию их бизнес идей.

Также в Виннице бывшие участники боевых действий открыли четыре бизнеса. В этом им помог местный благотворительный фонд. Каждый профинансировали почти на 100 тыс. грн.

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