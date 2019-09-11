Дом в Дрогобыче: в каких условиях живут переселенцы сейчас

Неприятный запах, ободранные стены и грибок – в таких условиях приходится жить отселенным жителям обрушившегося дома в Дрогобыче во Львовской области.

Люди говорят, что им больше некуда идти, поэтому вынуждены целыми семьями ютится в тесных комнатах общежития.

Кроме того, даже забрать вещи из своих квартир люди не могут. Дом и имущество в нем арестовал суд, а все входы и выходы заблокировали и поставили круглосуточную охрану.

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В общежитии для переселенцев полная антисанитария. На кухне только газовая плита, но и та одна на весь этаж.

Дрогобычский суд в рамках уголовного производства арестовал здание полностью. Все выходы и входы закрыли и приставили круглосуточную охрану. Потерпевшими признали только жителей семи квартир, родственников погибших и тех, кто оказался в больнице. Им из городского бюджета выдели от 5 до 10 тыс. гривен.

Для строительства необходимо не менее 120 млн грн. Таких денег у мэрии нет, поэтому будут просить помощи у области и правительства. Новое жилье обещают построить за год, однако люди чиновникам не верят.

После трагедии прошло две недели, но до сих пор неизвестно, что стало причиной обрушения дома и кто виноват в гибели 8 человек. Следователи рассматривают несколько причин, которые могли привести к обвалу, среди которых перепланировки помещений и ненадлежащее состояние здания.

Напомним, ночью 28 августа в Дрогобыче обвалился дом. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

В то же время жители не верят в версию взрыва – говорят, в доме были большие трещины.

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