Буллинг в Харькове: Толяренко уволили, девочку пригласили в Верховную Раду

Сначала ее ошеломила циничность близких людей, когда на классном чаепитии мама с родительской тройки не дала торта из-за того, что родители не сдавали деньги на нужды класса, а одноклассники смеялись и снимали на телефон, как она плачет.

А сейчас шестиклассницу Диану поразила поддержка совсем чужих. Ей дарят торты из других городов, пишут письма, а в ноябре пригласили на экскурсию в Верховную Раду. Такая поддержка, говорит школьница, дала ей силы не оставлять школу и бороться дальше.

Но самое большое разочарование, что взрослые из этой истории так и не сделали выводов, говорит мама девочки. Многие родители до сих пор винят ее в том, что пошли против системы. А мама с родительской тройки, которая оказалась еще и учительницей информатики этой же школы, хотя и извинилась во время собрания, однако в ее искренность женщина не верит.

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Наталью Толяренко из школы уволили, причем задним числом, заявили в райотделе образования.

Толяренко – выпускница вуза, где преподает, говорит ректор, и таким позорным методам воспитания Наталью не учили. Если бы история с тортом произошло в стенах университета – уволили бы.

К слову, Факты ICTV подробнее узнали о причинах буллинга и том, как с этим бороться.

Опубликовано Октябрь, 27 в 19:31



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