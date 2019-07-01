Находились во дворе, но пьяные. Почему родители не спасли детей, которые сгорели заживо

Четверо детей заживо сгорели в Одесской области в селе Черное. Двум девочкам по году, другим – по два. Пожар произошел в частном доме утром. Мамы детей в это время были во дворе пьяные. И даже не пытались спасать детей.

Пожар начался с самого утра. Сначала соседи думали, что горит провод. Но потом услышали треск шифера, которым была покрыта крыша двухкомнатного дома. В нем последние два месяца жили две двоюродные сестры – Екатерина и Валентина – со своими малолетними дочерьми. И когда загорелось – в доме были только дети.

По словам соседей, горело только изнутри здания. Прибежав домой, люди увидели матерей, сидящих во дворе. Начали самостоятельно тушить пламя, но безрезультатно. Через 20 минут на помощь приехали пожарные.

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Как оказалось, обе матери были пьяны. Николай – бывший муж одной из них – узнал о гибели детей утром. Он до сих пор не может поверить, что его дочерей уже нет. Говорит, бывшая жена в последнее время начала злоупотреблять алкоголем.

Однако соседи уверяют – не замечали у женщин такого поведения. Говорят, они, как и дети, всегда были опрятно одеты и ухожены.

Тела детей отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким и родным погибших детей и поручил расследовать обстоятельства трагедии новому главе Одесской ОГА – Андрею Андейчикову.

К слову, в Хмельницкой области в результате пожара погиб ребенок, еще двое пострадавших.

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