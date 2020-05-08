Бунт горняков: на оккупированном Донбассе закроют 80% шахт

Оккупационное руководство собирается закрыть 80% шахт на оккупированной территории Донбасса. Несмотря на угрозу коронавируса, тысячи местных жителей выходят на голодные бунты, горняки отказываются подниматься на поверхность. Сотни обедневших шахтерских городков рискуют исчезнуть с географических карт.

Шахта Никанор-Новая была первым рудником, который открыли в независимой Украине 1998 года. Сейчас это единственное предприятие, работавшее в городе Зоринск на оккупированной Луганщине. Оккупационная администрация задолжала горнякам зарплату почти за два года, а саму шахту решили вообще закрыть. Подробнее в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, российские боевики обстреляли батальон Донбасс фосфорными снарядами.

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