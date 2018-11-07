Отчаянный бунтарь и завидный холостяк. В чем секрет успеха Джонни Деппа

С именем Джонни Деппа ассоциируется множество удивительных, оригинальных и харизматичных персонажей. Эдвард руки-ножницы, Суинни Тодд, Вилли Вонка, Джек Воробей и еще множество образов, которые обожают киноманы.

Впрочем, актер не закончил даже средней школы, не говоря уже о колледже или университете. Джонни Депп почти слепой – совсем не видит левый глаз. В переводе с немецкого фамилия Депп означает дурак. Но сам актер любит пошутить по этому поводу.

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Детство Джонни было нелегким, родители пьянствовали. В юношеские годы Депп и сам часто выпивал и даже употреблял наркотики. Как память о тех временах – татуировки. Всего их на теле Деппа – 13. Избавиться от зависимости помогло увлечение актерской игрой. Главная звездная роль Деппа – капитан пиратского корабля Джек Воробей.

Именно в этом образе актер и сейчас часто приходит в больницы – посетить больных детей. 6 лет назад Джонни Депп попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый актер. Став звездой он заводил роман за романом. Жажда свободы, сложный характер и постоянные съемки помешали длительным отношениям. Он до сих пор завидный холостяк.

К слову, Факты ICTV рассказывали, что Джонни Депп попал в ДТП в России.

Опубликовано Ноябрь, 07 в 12:31



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