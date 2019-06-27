Ураган в Киеве срывал крыши и валил деревья – улицы затопило

Мощный ураган пронесся по Украине. Деревья падали на людей и машины, ураган срывал крыши.

Гроза с сильным шквальным ветром накрыла Киев в полдень. В Голосеевском районе дерево упало на автобус. К счастью, обошлось без жертв. На Броварском проспекте на дорогу упал рекламный щит. Травмированы четыре человека.

Улицы затопило. Спасатели откачивают воду из столичных улиц. На вызовы выезжали полсотни раз. Убирали поваленные деревья и оборванные провода. Из-за непогоды Киев днем ​​встал в пробках. В столице обошлось без жертв. А вот в городке Буча дерево таки убило человека.

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С трагическими последствиями ураган пронесся и Прикарпатьем. Мужчину убило током от оборванных линий электропередач в селе Креховичи. Шквальный ветер снимал крыши с домов, выкорчевал десятки деревьев и разбил машины.

Непогода наделала вреда в 4 районах. Из-за обрывов на линиях электропередач аварийные отключения света фиксируют по всей области: когда включат свет – неизвестно. Ночью шквалы и грозы синоптики обещают на юге и востоке Украины.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как под Житомиром разыгралась непогода.

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