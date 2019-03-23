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Ураган в Украине: повалены деревья, сорваны крыши, без света почти 100 сел

Из-за сильного ветра в некоторых городах повреждены дома, повалены деревья, разбитые машины. Больше всего пострадали Сумская и Днепропетровская области.

Сейчас в Днепре идет снег, а на Полтавщине из дома культуры сорвало 100 квадратных метров металлической кровли.

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На Черниговщине также повреждены крыши, а в Карпатах просят не идти в горы, ведь снега подтаяли, поэтому высока угроза схода лавин.

Спасатели предупреждают, еще сутки по всей Украине будет ветрено, порывы до 20 метров в секунду, объявлен желтый уровень опасности.

Ранее Факты ICTV писали о том, когда в Украину придет тепло.

Фото: ГСЧС

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