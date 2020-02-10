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Ураганы, ливни и штормы: Европа страдает из-за непогоды

Ураганы, ливни, штормы – Европу лихорадит из-за непогоды. Циклон Сабине пронесся по Германии, Швейцарии, Норвегии, Польше и зацепил Украину. На Львовщине ураган ночью валил деревья, рекламные щиты и оставил без света более 100 населенных пунктов.

В Великобритании и Ирландии тоже бушует ураган – Киара. Непогода принесла штормовой ветер до 130 км в час и проливные дожди. В целом по всей Великобритании около двухсот сообщений о подтоплении.

Ураган и в Нидерландах. Там из-за сильного ветра в главном аэропорту Амстердама Схипхол отменили 240 авирейсов.

Подробнее – в сюжете Марты Вишневской и Мирославы Прокопюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как 11 человек погибли из-за непогоды в США.

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