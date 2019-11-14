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Факты / Видео / Украина

Буржуйки и душевые: как бойцы ВСУ обустраивают быт на передовой

14 ноября на передовой было 8 обстрелов. У Песков, Новомихайловки, Луганского и Новотошковского. Также враг среди бела дня обстрелял мирные районы Каменки – в дачном городке уничтожен дом, жертв нет. Террористы не прекращают использовать тяжелое оружие – минометы, пулеметы и гранатометы.

Захватчикам хорошо видно сине-желтый флаг из их позиций и от него враг неистово бесится. Оккупанты имеют еще одно важное основание свирепствовать – наши армейцы изрядно улучшили тактическое положение. Это дает существенное преимущество над врагом – бойцы ВСУ теперь видят то, чего раньше не видели, и могут узнать о враге гораздо больше.

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Но потеря бдительности может обойтись слишком дорого. С той стороны линии фронта прилетает даже днем. Российских наемников не останавливает даже расположенный рядом контрольно-пропускной пункт, откуда с оккупированной на подконтрольную территории и обратно каждый день ездят сотни гражданских.

В редкие часы затишья армейцы обустраивают быт. Кое-где уже поставили буржуйки, выкопали ямы, обшили каркасом, накрыли бревнами. Готовы и душевые.

Оккупанты тоже готовятся к зиме – переводят технику на зимний режим эксплуатации.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на передовой бойцы ООС готовятся к зиме.

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