Быть модным и современным – новая выставка в PinchukArtCentre
Как быть cool – то есть классными. Так называется новая выставка в PinchukArtCentre. Там уже второй раз готовят специалистов, которые не знают, что такое советский подход, зато готовы правильно общаться со своими сверстниками и повышать уровень культуры в Украине.
Все, что должны сказать на эту тему молодые художники – на четвертом этаже центра. Здесь эпатаж, а еще клише – и отчаянные попытки соответствовать им.
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Выставку организовали в сжатые сроки. Арт-директор PinchukArtCentre говорит: молодой кураторской команде дали карт-бланш – прямо внутри курса. Согласовать тему, найти не слишком раскрученных художников, и сделать это интересным для публики.
Экспозиция будет работать до 6 января.
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