Был удар, а не окурок: эксперт Грабский о взрывах на аэродроме в Крыму

Взрывы, прозвучавшие 9 августа на военном аэродроме в поселке Новофедоровка на территории временно оккупированного Крыма, точно были результатом удара, а не нарушения правил пожарной безопасности.

Об этом военный эксперт Сергей Грабский рассказал ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

– Учитывая, что мы там увидели, это явно не окурок, который неосторожно был брошен, или какое-то халатное отношение к правилам пожарной безопасности. Безусловно, это был удар. У нас пока нет возможности определить окончательно характеристики этого удара. И я предлагаю ждать заявления наших официальных структур, — подчеркнул Грабский.

Эксперт обратил внимание на то, что Генеральный штаб ВСУ 10 августа включил в утреннюю сводку потерь врага 9 самолетов. Грабский отметил, что если бы Украина не была причастна к их уничтожению, то Генштаб о них не упоминал бы.

Военный эксперт также объяснил, почему страна-агрессор РФ не спешит признавать, что это был удар Вооруженных сил Украины. По его словам, это стало бы официальным подтверждением слабости российской противовоздушной обороны.

– Здесь они стали заложниками своей же декларативности и тщеславия. Сейчас Россия не может признать, что это был удар со стороны украинских Вооруженных сил, ведь таким образом это будет свидетельствовать о системных недостатках в работе как и комплексов ПВО, так и комплексов контртеррористических, контрдиверсионных мер. И это развеет миф на всех уровнях об эффективности ПВО, – рассказал Грабский.

Он добавил, что РФ может понести прямые финансовые потери, если мир увидит недостатки ее ПВО. Эксперт подчеркнул, что удар по аэродрому в оккупированном Крыму стал серьезным поражением для военно-промышленного комплекса России.

– Если они это признают (что удар нанесли ВСУ, — Ред.), весь мир увидит нецелесообразность закупки российского вооружения, поскольку оно по сути является кучей старого ржавого хлама и не способно защитить объекты. И это потеря денег, – подытожил эксперт.

По данным Воздушных сил ВСУ, на военном аэродроме Саки в Новофедоровке россияне размещали истребители и бомбардировщики. Это самолеты Су-30СМ, Ил-76, Су-24М, а также, возможно, вертолеты.

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