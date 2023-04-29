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Бьет на 10 км в тыл и быстро меняет позицию: как наши бойцы уничтожают врага трофейной САУ

Украинские морские пехотинцы показали одну из трофейных российских самоходных артсистем – Нона. Уже несколько месяцев эта САУ уничтожает своих бывших хозяев.

Впрочем, уже на первых выездах САУ показала свою капризность. За это и получила оригинальное название.

— Много в ней было постоянно ломающихся деталей. И это постоянно: только выйдешь на огневую – она уже сломалась. Серьезно, БДСМ, – говорит командир расчета Сергей.

В конце концов артиллеристы привели машину в строй и сейчас она отлично уничтожает бывших владельцев. Расчет получает координаты, наводится и ждет, чтобы на позиции противника зашло как можно больше пехоты.

Нона способна бить на 10 км сразу в тыл противника. После чего быстро меняет позицию. В ответ оккупанты активно отвечают из минометов и РСЗО. Здесь становится полезной маневренность САУ.

Война в Украине, Украинская армия
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