Били по больницам, школам и домам: как Харьков смог выстоять в борьбе

В 9:00 ровно год назад российские войска были на кольцевой дороге Харькова, оккупанты и не думали, что русскоязычный город будет так отчаянно бороться.

Железобетон – так свой город назвали сами харьковчане. Харьков стоит, несмотря на постоянные атаки, не подчинился и осыпал врага жаром.

Россия этого не простила и ежедневно бьет по Харькову ракетами. Северная Салтовка превратилась во вторую Припять, около 500 домов в городе не подлежат восстановлению.

В области от обстрелов повреждено более 8 тыс. жилых домов. Ракеты ударили по сотням школ и садиков. Враг убил почти 2 тыс. мирных людей, из них 74 ребенка.

Против врага встал весь город: Вооруженные силы, Нацгвардия, полиция, ТрО, кто не умел стрелять, колотил коктейли Молотова.

– Синегубов взял автомат, заслал патрон в патронник и стал у этого окна, – вспоминает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Пройдет несколько месяцев, и о Харькове как символе несокрушимости заговорит весь мир. Он получит звание Города-Героя.

В 9:00 враг уже был на кольцевой, первая жертва россиян – ребенок. Там расстреляны авто гражданские, убита женщина. Харьков готовился к уличным боям.

Путинская армия била по больницам, школам. Город был в дыму и хаосе, ДТП, пробках. Заполненные тамбуры поездов, подземка стала укрытием.

В Харьковскую область масштабно заходила российская техника: Волчанск, Казачья Лопань, Русская Лозовая, Липцы, большая часть Печенежской общины были оккупированы в первый день, враг нацелился на Чугуев – там аэродром и трасса на Изюм.

Через неделю под оккупацией было Шевченково, Купянск, Балаклея – треть Харьковщины. Однако ни одна деревня не встретила захватчиков цветами.

— Мы видели те Тигры, набитые щитами и палками, то есть вы понимаете, они готовились, что удержат ситуацию вокруг областной государственной администрации, поднимут флаг, а дальше уже дело тех, кто будет добивать нас здесь по городу, — рассказывает Олег Сахон, генерал- майор Национальной гвардии, начальник Восточного территориального управления Нацгвардии.

Харьковщину терроризировали истребители, на города и села падали бомбы. И когда в начале марта над Харьковом сбили первый вражеский самолет, а пилота взяли в плен – город торжествовал.

Пока путинское войско пыталось прорвать оборону на кольцевой, в областном центре шла борьба за власть. Были попытки ее ликвидации, ракетные удары по зданию областного совета 1 марта, а на следующий — по Национальной полиции.

За два дня погибли десятки волонтеров, добровольцев, полицейских, связистов.

– Был первый ракетный удар и через несколько минут уже другой, а 2 марта мы попали под удар в здании главного управления Национальной полиции в Харьковской области, – вспоминает Олег Синегубов, глава Харьковской облвойскадминистрации.

День 27 февраля мог стать трагичным для Харькова. Попытки прорваться предпринимали сразу несколько вражеских групп – колонну со стороны Малой Рогани Вооруженные силы Украины уничтожили еще на подступах.

А вот десяткам псковских десантников удалось прорваться в город. На вооруженных до зубов Тиграх они двигались именно в центр к зданию СБУ.

— Единственной целью прорыва в центр города была необходимость захватить одно из помещений государственного учреждения + забаррикадироваться, поднять флаг, — говорит Владимир Тимошко, начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области.

После боя в центре Харькова псковские десантники убегали на пробитых колесах, закрепились в школе на Шевченко – 27 февраля она стала самой адской точкой города.

Враг попытался прорваться, двоих ликвидировали, одного взяли в плен. Тогда псковский разведчик лгал, что является заблудившимся радистом.

Украинские штурмовики три раза заходили в школу и трижды отступали. По россиянам вели непрерывный огонь, но они не сдавались. И командиры подразделений, сражавшихся за Харьков, решили сжечь российских спецназовцев.

Впервые Харьков выдохнул в конце апреля, когда окупантов выгнали из пригорода. Заработало метро, магазины, кафе, начали возвращаться люди. Летом даже в воздухе чувствовалось — что-то готовится. Подготовка к контрнаступлению продолжалась совершенно секретно.

Ее автора, командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника, Героя Украины Александра Сырского харьковчане обьявили почетным гражданином Харьковщины.

После освобождения раскрылись зверства окупантов, замученных и убитых хоронили прямо под окнами домов. В изюмском лесу следователи обнаружили массовое захоронение на почти полтысячи душ.

Едва ли не в каждом селе, городке — пыточные. И то, чего никогда не простим – могилы убитых детей. 10-летнюю Катю Винарскую российские палачи расстреляли дважды.

Вооруженные силы отомстили за каждого — молниеносная операция, образцовая работа артиллерии, аэроразведки, танкистов и пехоты – это только половина успеха контрнаступления на Харьковщине.

Главное – ярость украинских освободителей за каждого убитого ребенка, за каждый уничтоженный дом, за каждую разрушенную судьбу и павших побратимов.

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