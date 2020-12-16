Битва блогеров: как лидеров мнений привлекают к поддержке украинского кино

Украинские блоггеры присоединились к поддержке отечественного кинематографа. В течение месяца устраивали битвы за голоса подписчиков.

И все для того, чтобы как можно больше украинцев узнали и присоединились к Фонду поддержки украинского кино и телевидения. Его основал национальный онлайн-кинотеатр SweetTV.

За время проекта, идеей поддержки киноотрасли удалось захватить десятки тысяч украинцев.

— Мы поддерживаем украинские самолеты и футбол. И это круто. Потому что, я уверен, в Украине очень много талантливых людей, режиссеров, актеров и мы видим, как сейчас спрос на все украинское, – говорит шоумен и блогер Владимир Остапчук.

С помощью такого проекта представители SweetTV надеются, увеличить количество украинского контента.

Кроме того, это не первая инициатива в поддержку украиноязычных фильмов от SweetTV. Они помогают и отечественном дубляжу.

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