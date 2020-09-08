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Битва титанов или голосование за лицо. Прогнозы экспертов на выборы в Харькове

В Харькове на местных выборах, по соцопросам, за пост харьковского городского головы будут бороться старые известные политики, хотя о намерениях идти в мэры заявили и новые интересные личности.

Основная борьба развернется между нынешним городским головой Геннадием Кернесом и миллионером и владельцем крупнейшего рынка в Украине — Александром Фельдманом. По последним данным соцопроса центра Интер-акция во втором туре за Кернеса отдали бы голоса почти 60% горожан, за Фельдмана более 30. Остальные кандидаты, по мнению политологов, шансов победить не имеют.

Геннадий Кернес правит в Харькове уже второй срок, свои последние выборы выиграл феерично — за него отдали голоса более 65% горожан. Его хвалят за чистый город, фонтаны, отремонтированные дороги и центральный парк, который называют харьковским Диснейлендом.

Критики ругают Кернеса за расточительность — на новогоднюю иллюминацию потратил 60 млн грн, а на древние тепловые сети только 95. Зимой рвут трубы, а город затеял грандиозную реконструкцию зоопарка на 2 млрд.

Основной конкурент Кернеса- Александр Фельдман. Нардеп и миллионер единственный, кого на Харьковщине не подвинули слуги во время последних выборов в ВР. Его экопарк — конкурент харьковского зоопарка — бесплатный для посетителей, а в реабилитационном центре спасают животных.

Нынешний глава Харьковщины и выдвиженец Слуги народа Алексей Кучер, в прошлом году уверенно выиграл выборы в парламент, конкуренции двум тяжеловесам не составит, прогнозируют эксперты. Хотя и негативного шлейфа за ним нет.

Местные выборы в Киеве

Битва за Киев – самый заядлый раунд местных выборов. Ведь там все главные органы государственной власти, крупнейшие финучреждения, именно в столице больше всего денег и возможностей. Больше всего людей, только официально в Киеве почти 4 млн человек, а с трудовыми мигрантами и все 6.

На местных выборах в Киеве будут бороться Кличко, Притула, Верещук и Томенко.

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