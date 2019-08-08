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Битва за Киев: могут ли уволить Кличко с должности и пробелы в законе

Конфликт между руководителем Офиса президента Андреем Богданом и мэром Киева Виталием Кличко, о разделении должностей мэра и руководителя КГГА показал правовую коллизию и несовершенство нашего законодательства. На Банковой настаивают: по 118-й статье Конституции Украины, и восьмой статьей закона О местных государственных администрациях, Виталий Кличко должен быть освобожден от должности председателя Киевской горгосадминистрации. Ведь норма касается руководителей всех госадминистраций: уходит президент – уходят и они.

Зато на Крещатике уверены: столичный голова исключение, потому что именно избранный мэр автоматически должен возглавлять и КГГА.

В качестве аргумента здесь приводят первую статью закона О столице, где указано, что исполнительным органом горсовета является КГГА, а ее председателя назначает президент.

Еще раз напомню, киевляне выбирают власть, на которую возлагают ответственность за все, что происходит в городе. А попытки разделить должности мэра и главы КГГА является попыткой лишить общество, – Виталий Кличко.

В Ассоциации городов Украины стали на сторону столичного градоначальника. Там напоминают, что во всех областных центрах горсовета сами формируют исполнительные комитеты, и везде их возглавляет мэр.

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Необходимость совмещения должностей мэра и руководителя КГГА в 2003 и 2005 годах признал и Конституционный суд.

Выходом из кризиса могут стать изменения в закон О столице, с четко прописанными полномочиями Киевсовета, созданием его исполнительного органа и восстановлением райсоветов. Тогда КГГА превратится в префектуру, которая от имени государства следить за соблюдением законности в Киеве.

К слову, байки из склепа: Кличко отреагировал на заявление Богдана.

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