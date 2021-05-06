Битва за море: Великобритания и Франция спорят из-за квот на вылов рыбы

Между Великобританией и Францией начался спор из-за квот на вылов рыбы.

Конфликт начался после того, как Великобритания вышла из Евросоюза.

Остров Джерси в проливе Ла-Манш начал выделять собственные лицензии и теперь французы должны доказывать, что много лет вели здесь промысел.

Островитяне воспользовались юридической коллизией — потому что формально не входят в состав Великобритании, но здесь действует британская юрисдикция.

Французы возмутились новым правилам и своими рыболовными шхунами блокируют главный порт Джерси. Жители Джерси назвали эту блокаду незаконной.

Лондон и Париж в поддержку своих граждан прислали военные корабли — оба флота пока наблюдают и не вмешиваются.

Россия закрыла Керченский пролив

Согласно договору, Азовское море считается внутренними водами и Украины, и России, и корабли обеих стран должны беспрепятственно заходить в любую часть акватории.

Но Россия постоянно осуществляет какие-то провокации.

Например российские суда опасно маневрируют и перекрывают движение украинским.

Недавно украинские суда вели наблюдение в направлении Керченского пролива и встретили пять российских катеров, которые доказывали, что Керченский пролив будто бы закрыт для кораблей ВМС Украины.

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