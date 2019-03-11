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Битва за скифское золото: вернут ли в Украину и когда будет решение суда

На рассмотрение дела о возвращении скифского золота Украине, Апелляционный суд Амстердама выделил целый день.

Коллекция древних артефактов с момента вывоза на выставку в 2014 году, хранится в музее Аллард Пирсон в Амстердаме. Это 565 музейных предметов. После аннексии Крыма, музей отказался возвращать ценности ни в Крым, ни в Украину.

В декабре 2016 года суд первой инстанции вынес решение в пользу государства Украины. Так называемые крымские российские музеи подали апелляцию.

Украинская сторона считает, что возвращение скифского золота в Крым перед деоккупацией полуострова – это риск потери коллекции артефактов.

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Юридическая позиция государства Украины базируется на конвенции ЮНЕСКО 1970 года, где четко указано, что культурное наследие, которое принадлежит государству, должно быть возвращено государству.

Кроме того, юристы предоставили суду свидетельство варварского обращения оккупантов по отношению к украинцам и крымско-татарскому культурному наследию на аннексированном полуострове.

Решение апелляционного суда будет объявлено через 2-6 месяцев. Далее может быть кассация. Весь процесс, по мнению юристов, займет до года.

Голландская сторона выставляла счет за хранение ценностей – в 2016 году это было 111 тыс. евро. Украина готова оплатить сразу после окончательного решения суда.

К слову, 28 членов ЕС и еще 5 стран призвали государства ООН наказать РФ.

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