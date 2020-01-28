Битва за церковь на Ровенщине: священник МПЦ не хочет отдавать храм общине

Битва за церковь в одном из сел Ровенской области. Община, которая решила перейти к Православной церкви Украины противостоит священнику МПЦ. Тот не хочет отдавать храм. Даже в суд подал, мол, это частная собственность. А еще нанял титушок – которые держали в страхе весь поселок, – говорят селяни.

С тех пор противостояние обострились, а храм закрыли на замок сторонники Московского патриархата. Перейти к Православной церкви Украины большинство общины решила еще в прошлом году. Поддержали это решение около 260 жителей Мащи, против было десятка два селян вместе со священником. С марта, когда общество официально зарегистрировали, здесь идут ожесточенные споры.

Факты ICTV ранее писали о церковной войне в Винницкой области: 36 общин не могут перейти в ПЦУ.

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