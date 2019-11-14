Бюджет 2020. На сколько вырастет минимальная зарплата и будут ли субсидии

Верховная Рада ставит рекорды в скорости. 14 ноября депутаты приняли бюджет страны на 2020 год во втором чтении. Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что самые приоритетные отрасли в следующем году – это нацбезопасность и оборона, здравоохранение, образование и инфраструктура.

Основные цифры бюджета следующего года такие: планируют заработать 1,93 трлн грн, а расходы на 102 млрд больше.

Читайте: Рада приняла госбюджет 2020 во втором чтении

Дефицит – более 2% от ВВП. Минимальную зарплату в следующем году хотят повысить до 4723 гривен.

Расходы на оборону увеличат почти на 34 млрд до 245 млрд грн. На выплату субсидий запланировали 48 млрд грн, а на дороги более 73 млрд грн.

Но цифры от правительства оппозицию не впечатлили. Четыре фракции дружно раскритиковали главную смету. Больше всего нареканий на уменьшение социальных программ и выплат, например, опасаются что субсидий может не хватить, а минимальные зарплаты и пенсии будут расти едва заметно.

Критику депутатов чиновников восприняли спокойно, а Оксана Маркарова поблагодарила за принятые этим парламентом законы. Также она оптимистично заявила, что все перевыполнение сметы обязательно направят на социальные и медицинские программы или инфраструктуру.

Напомним, согласно плану финансирования государственного бюджета в 2020 году, Украина планирует занять на внешних рынках $4,9 млрд, а на внутреннем – 231,1 млрд грн, или $8,4 млрд.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.