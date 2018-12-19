Бюджет, дороги и метро – Кличко о достижениях Киева за 2018 год

В колонной зале мэрии – руководители департаментов и журналисты. Виталий Кличко, прежде всего, говорит о достижениях. Бюджет города вырос почти на 3 млрд грн. Наибольшие инвестиции в образование и медицину. Отремонтировано 300 км дорог и 26 мостов. Начато строительство метро на Виноградарь. И планы немалые.

Среди достижений – возвращение Киевэнерго в собственность города. Но Кличко признает, 80% труб в городе давно устаревшие, поэтому модернизация системы ЖКХ – один из ключевых приоритетов.

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А вот за парковку мэру стыдно. Ибо хотя и получил Киевпарктрансервис впервые в этом году 5 млн грн. прибыли, порядка с парковками в городе нет. Машины ставят кто где угодно. Все потому, что закон пока не работает.

Столичный мэр говорит – все сразу решить невозможно. На 2019-й год планы не менее амбициозные. Доходы бюджета возрастут более чем на 57 млрд грн. Продолжат ремонт дорог, будут обновлять инфраструктуру. Ремонтировать сады и школы. А за счет образовательной субвенции киевским учителям повысят зарплаты более чем на 20%.

К слову, Украина готовит новый проход кораблей через Керченский пролив.

Опубликовано Декабрь, 19 в 18:07



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