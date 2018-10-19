Бюджет и оккупированные территории: итоги часа вопросов к правительству

Час вопросов к правительству сегодня больше напоминала обсуждение бюджета на следующий год. Несмотря на то, что главную смету государства приняли в первом чтении накануне – у депутатов, особенно из оппозиции, осталось немало замечаний, и почти все – к Владимиру Гройсману.

Премьер сначала поблагодарил депутатов за голосование, призвал так же организованно рассмотреть и подготовить его ко второму чтению, и еще раз заверил: бюджет, сбалансированный и реальный для выполнения.

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Минимальная зарплата вырастет до 4173 гривен, отметил премьер. Вспомнил Владимир Гройсман и о пенсии. Впервые за годы независимости Украины по новой формуле будет проведена их автоматическая индексация. Произойдет это уже с 1 марта 2019 года.

Кроме бюджетных вопросов говорили сегодня и об оккупированных территориях. Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко предложила вести реестр уголовных дел, во временно оккупированных Крыму, Донецкой и Луганской областях.

К слову, Рада поддержала 3-летнее бюджетное планирование в Украине.

Опубликовано Октябрь, 19 в 17:48



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