Бюджетники бастуют: где и кому задолжали выплату зарплат

Бюджетники снова бастуют! Требуют, чтобы власть отдала долги зарплаты! Страдают медики и педагоги четырех областей – Черкасской, Черниговской, Львовской и Прикарпатья. Сегодня же терпение лопнуло у учителей Канева и люди перекрыли дорогу.

В общем каневским педагогам задолжали почти четыре миллиона. Их надеялись получить за счет субвенции, но из необходимых 32 миллионов государство выделит городу только две трети. В отделе образования жалуются на несовершенную формулу расчета.

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В областном управлении образования напоминают – о том , что на зарплату педагогам не хватает почти 90 млн. гривен, было известно еще в начале года. Недостаток должны были перекрыть на местах, сэкономив или найдя собственные ресурсы. Большинство районов это сделали, а Канев – нет. Теперь райцентр будут выручать деньги, сэкономленные другими.

Не хватает средств и учителям Тальновского района, там педагогов отправили в отпуск за свой счет. Кроме Черкасской, педагогам задолжали в Черниговской, Львовской и Прикарпатье. Минобразования соглашается – это через неидеальную формулу расчета субвенций. Поэтому на конец года возникают ситуации дисбаланса, где финансов много, а где-то на зарплаты не хватает. В следующем году обещают учесть ошибки.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Украине выросли средние зарплаты.

Опубликовано Октябрь, 30 в 17:43



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