Бюрократия и хамство: как без проблем забрать авто со штрафплощадки

Харьковчанину Никите Кнышу пришлось пройти все круги бюрократического ада и применить влиятельные связи, чтобы забрать свою машину со штрафплощадки.

Мужчина рассказал, что у него требовали несуществующие документы и хамили — делали все, чтобы затянуть процедуру выдачи авто. В то же время машина не была арестована — ни у следователей, ни у патрульных не было претензий к владельцу.

Машина Кныша попала в ДТП еще в апреле, а за рулем был его знакомый. Травмы у пострадавших оказались легкими, с авто сняли арест, однако мужчина не смог сразу ее забрать — у него потребовали справки, которые никто не выдает.

Однако сотрудник штрафплощадки продолжал требовать бумажку, поэтому Никите пришлось применить все свои влиятельные связи, чтобы забрать авто.

В полиции признали, что никаких справок их сотрудник требовать не имел права, и обещают наказать.

Такие случаи в Украине не редкость. Случается, что из автомобилей исчезают аккумуляторы и видеорегистраторы или транспортные средства вообще исчезают. Это происходит потому, что процедура получения автомобиля до сих пор остается непрозрачной.

В то же время юристы говорят, что ситуацию можно изменить. Они советуют фиксировать разговор с сотрудниками штрафплощадок на камеру, требовать официальные ответы от полиции, если же кто-то требует взятку — сразу звонить на 102.

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