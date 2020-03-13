Время для защиты и сплоченности нации — Макрон обратился к гражданам Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился с речью к своим соотечественникам из-за эпидемии коронавируса. Далее прямая речь.

— Дорогие француженки, французы, мои дорогие соотечественники. В течение последних нескольких недель наша страна столкнулась с распространением вируса Covid-19, из-за которого поразил несколько тысяч наших соотечественников. Мне, конечно, в этот вечер, прежде чем все остальное, хотелось бы эмоционально и тепло поговорить с семьями и близкими жертв болезни. Эта эпидемия, которая поражает все континенты и поражает все европейские страны, является наиболее серьезным кризисом здоровья во Франции этого века.

В подавляющем большинстве случаев Covid-19 является безопасным, но вирус может иметь очень серьезные последствия, особенно для тех наших соотечественников, которые являются пожилыми или пораженные хроническими заболеваниями, такими как диабет, ожирение или рак.

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Несколько недель мы готовились, действовали. Персонал больниц, врачи, медсестры, фельдшеры, работники медицинской службы неотложной помощи, персонал наших больниц, городские врачи, весь персонал службы здравоохранения во Франции работал отдано и эффективно. То, что нам удалось задержать распространение вируса и ограничить тяжелые случаи, то именно благодаря тому, что каждый отреагировал.

Все они согласились уменьшить свое время с личной и семейной жизни ради нашего здоровья. Вот почему, от вашего имени, я хочу прежде всего выразить признание Нации этим героям в белых халатах, этим тысячам замечательных женщин и мужчин, которые не имеют другого компаса, кроме заботы к людям, нашего благополучия, нашей жизни.

Я также хочу говорить с вами с холодным умом. Столкнувшись с распространением вируса, вы, возможно, почувствовали волнение или тревогу за себя и своих близких, и это вполне нормально. Все вы справились, не поддавались гнева или панике. И больше, вы действовали правильно, вы ее замедлили.

Мы должны вернуть это под контроль и построить даже больше, чем мы уже имеем. Ближайшие недели и месяцы потребуют решений в этом направлении.

Но время сегодня — для защиты наших сограждан и сплоченности нации. Пришло время этого священного союза, который заключается в том, чтобы пройти путь вместе, не поддаваясь одной панике, страху, вернуть себе ту силу души, которая является нашей целью, и которая позволила нашему народу преодолеть столько кризисов за всю историю.

Объединенная Франция — наш лучший актив в неспокойные времена, которые мы переживаем. Все мы выстоим вместе. Да здравствует Республика! Да здравствует Франция!

Напомним, Макрон отказывается пожимать руки из-за коронавируса.

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