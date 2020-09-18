Частые аллергии, бронхиальные заболевания и рак: жители Харькова жалуются на коксовый завод

Харьковский коксовый завод отравляет выбросами полгорода. Жители жалуются на нестерпимую вонь, особенно тяжело дышать ночью, а также болезнями: частые аллергии, бронхиальная заболевания и даже рак.

Считают, что это виновен именно завод. За несколько лет активисты фиксировали вредное воздействие завода на почву, окружающую среду, а также загрязнение воздуха, допустимая норма которого превышена в десять раз.

А за последний месяц горожане уже несколько раз выходили на пикет с требованием закрыть опасное производство.

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После этого на коксохим наведались экологическая инспекция и силовики с обысками, которые открыли уголовное производство по статье Загрязнение воздуха. Однако существенных результатов это так и не дало – завод продолжает работать.

Сейчас окончательное решение остается за судом. Но горожане не имеют времени ждать, а потому решительно действуют. Они создали петицию на сайте президента с требованием прекратить деятельность предприятия и через несколько недель она собрала почти 10 тыс. подписей из необходимых 25.

Также экологи обеспокоены загрязнением воздуха в Чернобыльской зоне, после пожаров там.

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