Часть из 500 млн доз: США передадут Украине Covid-вакцину от Pfizer

США передадут Украине часть из 500 млн доз вакцин против коронавируса от компании Pfizer в рамках программы COVAX.

Об этом сообщило посольство США в Украине со ссылкой на заявление временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин во время посещения пункта вакцинации против коронавируса в Одессе.

Она добавила, что доставку и хранение вещества по системе “холодной цепи” обеспечит агентство USAID.

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По словам Квин, правительство США решительно настроено продолжить сотрудничество с Украиной и другими странами мира для снижения количества больных коронавирусом и полного уничтожения этого вируса.

Вакцинация против коронавируса в Украине продолжается с конца февраля 2021 года. Сначала в стране начали делать прививки медикам, военным, правоохранителям, сотрудникам образования, лицам, которые находятся в группе риска, в частности пожилым людям.

Однако в стране фиксируются медленные темпы иммунизации. По информации Минздрава, с начала прививочной кампании вакцинировали 2 100 540 человек, первую дозу получили — 2 100 538 людей, вторую — 898 076.

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