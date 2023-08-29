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Части тел россиян разбросало на деревья: пленные оккупанты божатся не возвращаться в Украину

Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.

45-летнему Роману из ставропольского края, как он говорит, удалось выжить в аду. Перед глазами у пленника до сих пор остатки тел приспешников, разбросанные по деревьям и окопам.

Он кадровый военный: в армии уже четырнадцать лет. На Запорожском направлении оказался летом прошлого года. Утверждает, кроме лопаты, ничего в руках не держал.

А его товарищ из Дагестана 45-летний мобилизованный Абдула говорит, что докопался в украинских грунтах до обострения недуга.

Роман рассказывает, как вместе с другими с позиции забирал двухсотых и раненых. Выжившие скрывались на разбитых позициях среди трупов, пока остатки спасательной группы не начала уничтожать своя же артиллерия.

Абдула признается, здесь его до икоты испугали украинские дроны, не позволявшие выдвинуть нос из блиндажа.

Дагестанский отец троих детей клянется, если после обмена его снова будут принуждать воевать – готов на все, чтобы не возвращаться сюда.

Война в Украине, Обмін полоненими, полон
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