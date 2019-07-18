Подстерегают и днем, и ночью. Боевики накрывают ВСУ прицельным огнем
На передовой сегодня без потерь. За 17 июля враг 15 раз обстрелял позиции Вооруженных сил, все атаки – прицельные. Применили российские оккупанты и запрещенную минскими договоренностями оружие. Это произошло на Луганском направлении. С миномета калибра 82 мм полчаса враг бил из оккупированного Молодежного, остальные обстрелы пришлись на Донецкий направление.
Разобрать бетонные ангары Авдеевской промзоны и вывести украинских военных на огонь, задача пророссийских боевиков на этом участке фронта несколько лет неизменна.
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Все делается для отработки вражеских снайперов. Террористы засекают из которых огневых точек ведется огонь, готовят снайперскую позицию и поджидают.
Любое движение в бойницах и боевики мгновенно открывают огонь. Караулят за украинским позициям круглосуточно и днем, и ночью. Бьют достаточно прицельно.
Так было накануне обеда, когда с периодичностью 15-20 минут бойницы военных принимали снайперский удар. Закат также не повод для перерыва в снайперской работе.
Для защиты армейцев на передовой разработана целая система наблюдения за врагом. Полевой перископ хорошо защищает не только от снайперского огня, но и от РПГ.
Одиночными выстрелами боевики отвлекают внимание военных от обустройства вражеских позиций, но ответ получают немедленно.
Напомним, ЦИК не будет формировать специальные избирательные участки для голосования военных на линии разграничения.