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Факты / Видео / Мир / Россия

Подстерегают и днем, и ночью. Боевики накрывают ВСУ прицельным огнем

На передовой сегодня без потерь. За 17 июля враг 15 раз обстрелял позиции Вооруженных сил, все атаки – прицельные. Применили российские оккупанты и запрещенную минскими договоренностями оружие. Это произошло на Луганском направлении. С миномета калибра 82 мм полчаса враг бил из оккупированного Молодежного, остальные обстрелы пришлись на Донецкий направление.

Разобрать бетонные ангары Авдеевской промзоны и вывести украинских военных на огонь, задача пророссийских боевиков на этом участке фронта несколько лет неизменна.

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Все делается для отработки вражеских снайперов. Террористы засекают из которых огневых точек ведется огонь, готовят снайперскую позицию и поджидают.

Любое движение в бойницах и боевики мгновенно открывают огонь. Караулят за украинским позициям круглосуточно и днем, и ночью. Бьют достаточно прицельно.

Так было накануне обеда, когда с периодичностью 15-20 минут бойницы военных принимали снайперский удар. Закат также не повод для перерыва в снайперской работе.

Для защиты армейцев на передовой разработана целая система наблюдения за врагом. Полевой перископ хорошо защищает не только от снайперского огня, но и от РПГ.

Одиночными выстрелами боевики отвлекают внимание военных от обустройства вражеских позиций, но ответ получают немедленно.

Напомним, ЦИК не будет формировать специальные избирательные участки для голосования военных на линии разграничения.

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