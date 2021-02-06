Ждать иностранной или выпускать самим. Какую стратегию вакцинации выбирает Украина

Министр Максим Степанов подтвердил, что Украина получит 12 млн доз вакцины от коронавируса. Этого хватить на 6 млн населения — ведь нужно два введения препарата. Поставки начнут в феврале.

Вакцина AstraZeneca британско-щведской компании по информации производителя эффективна на 76%. Американский Novavax — на 89%. Договаривалось об этих препаратах британское агентство Crown Agents. Но и государство планировало купить почти 2 млн доз китайской вакцины CoronaVac.

В компании-посредника Лекхим, что и будет поставлять препарат, рассказали, что это соглашение еще не подтвердили. Было условие — эффективность 70%. А китайская вакцина действенная на чуть более чем 50%.

Еще 8 млн доз бесплатно обещает международная программа COVAX, в частности Pfizer. То есть на сейчас Украина потенциально может вакцинировать 11 млн человек.

Собственной квотой на закупку вакцин предлагает воспользоваться Польша. Еще один вариант, как ускорить вакцинацию от коронавируса — предложить производителям изготавливать препараты в Украине. Это хочет делать Лекхим, но не все так быстро.

Своей готовой вакцины у Украины нет. Известно о двух разработки. Одна от НАН, что будет в очень долгосрочной перспективе. И от группы исследователей, которых представляет Михаил Фаворов.

Он говорит, что готов начинать испытания на людях, но государство до сих пор не выделило на это деньги. Если же с вакцинацией медлить, то это грозит не только здоровью, но и изоляцией Украины.

Поскольку вакцинироваться нужно будет каждый год, то уже сейчас надо подумать о долгосрочной стратегии закупки препаратов. Ведь коронавирус с нами не на один год.

Старт вакцинации от коронавируса в Украине

Министерство здравоохранения анонсировало старт вакцинации против коронавируса в Украине 15 февраля. К этому времени в Украину должно поступить 117 тыс. доз препарата производства компании Pfizer.

Следующий этап поставки вакцин от Covid-19 в Украине будет происходить с середины февраля до конца июня. Ожидается, что в течение этого периода страна получит вакцины от компании AstraZeneka.

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