Ждут экспертизы ДНК: полиция подозревает родных в убийстве 7-летней Марии Борисовой
В селе Щасливое в Херсонской области похоронили 7-летнюю Марию Борисову. Кроме того, правоохранители заявили, что несколько подозреваемых из круга родных убитой девочки и жителей села. До 17 марта ждут результаты ДНК-экспертизы, и могут объяснить ситуацию и помочь найти убийцу.
Читайте
Тело спрятали недалеко от дома: первые фото и видео с места убийства семилетней Марии Борисовой
Убийство Марии Борисовой
Напомним, 7-летняя девочка исчезла 7 марта. Ее искали несколько дней правоохранители, родные и волонтеры. Через четыре дня поисков, погибшую нашли со следами изнасилования и насильственной смерти на одном из дворов в мешке.
2021-03-13