Ждут экспертизы ДНК: полиция подозревает родных в убийстве 7-летней Марии Борисовой

В селе Щасливое в Херсонской области похоронили 7-летнюю Марию Борисову. Кроме того, правоохранители заявили, что несколько подозреваемых из круга родных убитой девочки и жителей села. До 17 марта ждут результаты ДНК-экспертизы, и могут объяснить ситуацию и помочь найти убийцу.

Убийство Марии Борисовой

Напомним, 7-летняя девочка исчезла 7 марта. Ее искали несколько дней правоохранители, родные и волонтеры. Через четыре дня поисков, погибшую нашли со следами изнасилования и насильственной смерти на одном из дворов в мешке.