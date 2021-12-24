Ждут полсутки: на пунктах пропуска ажиотаж из-за возвращения заробитчан домой

Очереди снова сковали границы – на въезд в Украину из Польши перед пунктами пропуска выстроились сотни автомобилей. Люди ждут по полсутки, чтобы вернуться домой. Пограничники говорят – это предпраздничный ажиотаж, украинцы едут из заработков на новогодние праздники.

За сутки пункт пропуска Ягодин на Волыни пересекли более 4 тыс. пассажиров, это вдвое больше обычного. Но уже после рождественских выходных все будут возвращаться назад – очереди будут снова, и уже с нашей стороны.

На границе с Польшей – ажиотаж. Въезд в Украину — длиннющие очереди — более трехсот авто ждут пересечения границы перед международным переходом Ягодин.

По ту сторону границы очередь протянулась более чем на 8 км, только за последние сутки этот пункт пропуска пересекло более 4 тыс. человек.

Пассажиры одного микроавтобуса более 12 часов уже прождали, чтобы пересечь границу. Люди возвращаются с заработков в Польше, как и большинство в очереди. Говорят, продвигается она очень медленно, все устали и хотят поскорее добраться домой.

— Работали на работе – поддерживали польский бизнес. Домой, потому что праздник, сало, колбаска, в гости посидеть и дальше снова на работу, — рассказывает Андрей, житель Шацка.

Один за другим в Польшу за заробитчанами едут автобусы, обратно — заполненные до отказа.

– А что будем делать, чем кормить семьи. Каждый хочет что-нибудь себе заработать и одеться, и что-то дома сделать. Не по доброму чуду мы едем туда, — говорит Михаил, житель Ровно.

Но таможенники предупреждают – главное с гостинцами не переборщить – все, что больше 50 кг и дороже €500 евро на одного, придется декларировать.

— Продуктов питания до 2 кг каждого наименования на одного человека. Помнить, что если вы старенькой маме хотите провезти условно лекарства какие-то там, хондропротекторы, то не больше пяти упаковок на одного человека. Если у вас больше товара, потому что у вас большая семья, такое тоже бывает, поэтому декларируете товар и платите налоги, — объясняет Валентина Черныш, спикер Волынской таможни.

В настоящее время поток транспорта из Польши из-за переходов вырос вдвое. Учитывая скопления, пограничники советуют людям выбирать менее загруженные пункты пропуска, чтобы очереди не накапливались. Увидеть это можно онлайн на сайте пограничной службы.

— Комфорт начинается не только с пограничников или таможенников, это также принципы взаимопонимания, взаимоуважения и солидарности друг от друга… От смежной стороны появились новые правила и достаточно обращают внимание на граждан Украины, — говорит пограничник Тарас Моржинский.

Чтобы быстро пересечь границу, украинцы должны иметь страховой полис, зеленый Covid-сертификат или отрицательный тест. Ажиотаж на пунктах пропуска будет продолжаться до Нового года, говорят пограничники. А после праздников – такие очереди будут с нашей стороны на выезд в Польшу.

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