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Факты / Видео / Украина

Ждут по 6 суток без туалетов и еды. На границе с Венгрией огромные очереди

Огромные очереди на Закарпатье перед пунктом пропуска Лужники на украинском-венгерской границе. Люди, чтобы попасть в Венгрию, ждут по шесть суток.

В ужасных условиях, без туалетов и воды, между кучами мусора. Вместо туалетов — кусты. Умываются на заправках у дороги, едят, что перепадет.

Сейчас в очереди почти 350 легковушек и микроавтобусов. В пробке и рейсовые автобусы. До пандемии коронавируса в Закарпатье действовало 11 пунктов пропуска, теперь только 5.

Очередь возникла еще и из-за углубленного контроля со стороны Венгрии. Их пограничники долго и тщательно изучают все документы, подтверждающие право на въезд. Среди основных — вид на жительство или работу. До сих пор здесь границу за сутки могло пересечь до трех тысяч легковушек и микроавтобусов. Теперь только 600.

В сентябре Государственная пограничная служба Украины усиленно охраняет границу с Беларусью и продолжает проводить необходимые меры безопасности.

Это делают для того, чтобы не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в частности незаконного пересечения границы группами лиц.

Госпогранслужба уверяет, что сейчас ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой и стабильной.

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