Ждут провокации с моря и берега. Как зеленые береты охраняют Азовское побережье

В зоне проведения операции объединенных сил случаев заболевания Covid -19 не обнаружено. Не было пока и огневой активности российско-оккупационных войск.

Между тем Азовское побережье под охраной зеленых беретов. Ежедневно пограничники патрулируют берег вблизи линии разграничения. Особое внимание так называемым слепым зонам, невидимым для стационарных пунктов технического наблюдения.

Торговое судно заходит в Мариупольский порт. Еще несколько стоящих на рейде. Пограничники должны полностью владеть ситуацией. В последнее время катера ФСБ России подходят достаточно близко к украинскому берегу.

Пограничники не исключают, что со стороны противника возможны провокации. Предполагают даже высадку вражеского десанта с моря или проникновения диверсионных групп с берега. Поэтому патрулируют побережье на американском внедорожнике.

Факты ICTV ранее писали о том, что морская охрана усилила свое присутствие в украинских водах.

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